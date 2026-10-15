В Москве домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры

Полицейские задержали женщину, которая украла из квартиры на западе Москвы 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

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По данным правоохранителей, за помощью обратилась 55-летняя местная жительница. Изделия исчезли из ее квартиры на улице Столетова. Оперативники задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. Она объяснила, что сдавала похищенное в скупку, а деньги спустила на свои нужды.

Предварительно установили, что домработница в течение продолжительного времени забирала слитки из сейфа в спальне, когда хозяев не было дома. Его открывала ключом. Тот хранился в прикроватной тумбочке. Ущерб превысил миллион рублей.

При обыске в арендованной квартире подозреваемой в Подмосковье нашли и изъяли восемь изделий на 53 грамма. На женщину завели уголовное дело о краже. Фигурантке предъявили обвинение. Она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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