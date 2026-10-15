В Москве домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры

По данным правоохранителей, за помощью обратилась 55-летняя местная жительница. Изделия исчезли из ее квартиры на улице Столетова. Оперативники задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. Она объяснила, что сдавала похищенное в скупку, а деньги спустила на свои нужды.



Предварительно установили, что домработница в течение продолжительного времени забирала слитки из сейфа в спальне, когда хозяев не было дома. Его открывала ключом. Тот хранился в прикроватной тумбочке. Ущерб превысил миллион рублей.



При обыске в арендованной квартире подозреваемой в Подмосковье нашли и изъяли восемь изделий на 53 грамма. На женщину завели уголовное дело о краже. Фигурантке предъявили обвинение. Она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.



Ранее во Владимире из музея за секунды похитили ложку писателя Ерофеева.

