Лихачев рассказал о планах России создать АЭС на Луне
Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия. Об этом сообщает ТАСС.
По словам руководителя отечественной организации, к середине следующего десятилетия хотят обустроить атомную энергетическую установку на Луне для инопланетной станции.
Ранее в «Росатоме» рассматривали возможность создания лунной атомной электростанции мощностью значительно выше 10 кВт. Масса энергоблока не должна превышать 1200 кг, а срок безаварийной эксплуатации составит не менее 10 лет.
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