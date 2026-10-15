Лихачев рассказал о планах России создать АЭС на Луне

Путин призвал отличать защиту собственного рынка от протекционизма Глава «Росатома» заявил о планах создать АЭС на Луне к середине 2030 годов ЦБ счел медведей фактором сдерживания туризма в Сибири Больше месячной нормы осадков может выпасть на юге России за два дня Фотовыставку к юбилею на Соловках представят не менее 10 аэропортов России