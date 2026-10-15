Лихачев рассказал о планах России создать АЭС на Луне

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам руководителя отечественной организации, к середине следующего десятилетия хотят обустроить атомную энергетическую установку на Луне для инопланетной станции.

Ранее в «Росатоме» рассматривали возможность создания лунной атомной электростанции мощностью значительно выше 10 кВт. Масса энергоблока не должна превышать 1200 кг, а срок безаварийной эксплуатации составит не менее 10 лет.

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Фото: t.me/rosatomru
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