ФСБ заявила о предотвращении покушения на Константина Малофеева

Капустин был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне Украины, на два села в Брянской области на прошлой неделе.

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя, ранен десятилетний мальчик. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус». Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.







