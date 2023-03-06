ФСБ заявила о предотвращении покушения на Константина Малофеева
ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По данным ведомства, злоумышленники собирались взорвать его автомобиль по схеме убийства Дарьи Дугиной.
По данным спецслужбы, организатор покушения на предпринимателя, владельца телеканала «Царьград» — находящийся под контролем СБУ основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин.
Капустин был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне Украины, на два села в Брянской области на прошлой неделе.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя, ранен десятилетний мальчик. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус». Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.
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