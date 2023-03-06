Познер: Многие журналисты попадут в ад

Телеведущий Владимир Познер заявил, что сегодня в России очень сложно публично не соглашаться с тем, что происходит на Украине, потому что это опасно.

«По моему мнению, общество в РФ стало репрессивным. Людей сейчас сажают в тюрьму за то, что они говорят то, что думают. Люди, с которыми я вижусь, в основном против военной операции РФ на Украине», - сказал Познер на конференции онлайн-университета Ubiquity University, которая состоялась в середине прошлой недели.

По словам Познера, интеллектуальное сообщество в основном против действий президента РФ Владимира Путина, однако это сообщество слишком малочисленное в России.

Познер также заявил, что многие российские журналисты подают ложь за правду, занимаясь откровенной пропагандой.