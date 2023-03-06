Познер: Многие журналисты попадут в ад
Телеведущий Владимир Познер заявил, что сегодня в России очень сложно публично не соглашаться с тем, что происходит на Украине, потому что это опасно.
«По моему мнению, общество в РФ стало репрессивным. Людей сейчас сажают в тюрьму за то, что они говорят то, что думают. Люди, с которыми я вижусь, в основном против военной операции РФ на Украине», - сказал Познер на конференции онлайн-университета Ubiquity University, которая состоялась в середине прошлой недели.
По словам Познера, интеллектуальное сообщество в основном против действий президента РФ Владимира Путина, однако это сообщество слишком малочисленное в России.
Познер также заявил, что многие российские журналисты подают ложь за правду, занимаясь откровенной пропагандой.
«Мне очень стыдно за представителей моей профессии в РФ, мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут», - считает телеведущий.
Ранее Владимир Познер дал оценку американскому журналисту Сеймуру Хершу, опубликовавшему данные о причастности администрации США к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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