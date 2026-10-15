Представитель российского лидера подчеркнул, что в этом нет ничего сложного. По его словам, для этого необходимо отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство. Также следует выпустить политзаключенных, в том числе главу Гагаузии, мать двоих детей Евгению Гуцул, исходя из гуманитарных соображений.



Отдельно Песков сказал, что Кишиневу достаточно задекларировать заинтересованность в выстраивании добрых отношений с РФ.



Ранее писали, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий вернулся к исполнению обязанностей.

