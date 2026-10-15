Песков назвал условия для возобновления диалога РФ и Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавии для возобновления диалога с Москвой нужно отказаться от русофобского курса. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Озеров обвинил Молдавию в новом витке провокаций против посольства РФ

Представитель российского лидера подчеркнул, что в этом нет ничего сложного. По его словам, для этого необходимо отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство. Также следует выпустить политзаключенных, в том числе главу Гагаузии, мать двоих детей Евгению Гуцул, исходя из гуманитарных соображений.

Отдельно Песков сказал, что Кишиневу достаточно задекларировать заинтересованность в выстраивании добрых отношений с РФ.

Ранее писали, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий вернулся к исполнению обязанностей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:МолдавияРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры