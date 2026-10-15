Песков назвал условия для возобновления диалога РФ и Молдавии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавии для возобновления диалога с Москвой нужно отказаться от русофобского курса. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель российского лидера подчеркнул, что в этом нет ничего сложного. По его словам, для этого необходимо отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство. Также следует выпустить политзаключенных, в том числе главу Гагаузии, мать двоих детей Евгению Гуцул, исходя из гуманитарных соображений.
Отдельно Песков сказал, что Кишиневу достаточно задекларировать заинтересованность в выстраивании добрых отношений с РФ.
Ранее писали, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий вернулся к исполнению обязанностей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Свое отъездил!»: Басков в юбилей рассказал о гастролях, слухах и главной мечте
- Лепс раскритиковал Мадонну за отсутствие вокала и подачи
- Ветеран армии США Дэвис заявил о предрешенном исходе для Украины
- Экс-последовательница саентологов в России рассказала о давлении и «лечении»
- Песков назвал условия для возобновления диалога РФ и Молдавии
- Флор Янсен ушла из группы Nightwish после 14 лет сотрудничества
- В Москве домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры
- Сценарист «Полураспада» отверг сравнения с «Оппенгеймером»
- Автоэксперт рассказал, что положить в багажник до конца октября
- В Жуковском госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян