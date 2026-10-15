Флор Янсен ушла из группы Nightwish после 14 лет сотрудничества

Музыканты назвали этот шаг важным и необходимым для реализации дальнейших планов. Они пожелали друг другу успехов на творческом пути. В группе объяснили, что для них это завершение «поистине великого путешествия».



Флор Янсен сотрудничала с Nightwish 14 лет. Она присоединилась к ним в 2012 году, чтобы помочь завершить концертный тур после ухода Анетт Ользон. В октябре 2013-го финская артистка стала постоянной участницей.



С ней вышли три студийных альбома: Endless Forms Most Beautiful в 2015-м, Human Nature в 2020-м и Yesterwynde в 2024-м, который стал десятой студийной работой коллектива.



При этом Nightwish планирует продолжить выступать. Всего за время существования группы в ней сменились три основные вокалистки.



Ранее Pet Shop Boys рассказали о своем новом альбоме.

