Лепс раскритиковал Мадонну за отсутствие вокала и подачи
Народный артист РФ Григорий Лепс на гала-ужине «Российской национальной музыкальной премии «Виктория» заявил, что у Мадонны нет ни голоса, ни сценической подачи. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам отечественного исполнителя, единственное сильное качество певицы как артистки — потрясающая работоспособность. Лепс назвал Мадонну феноменом именно в этом смысле.
Он добавил, что у всех поп-исполнителей есть только уникальный тембр и определенный диапазон. Но по-настоящему мощные голоса можно услышать лишь в опере, например в миланской или в Большом театре, уверен артист. Себя Григорий Лепс исключением не считает.
Ранее Мадонна побила рекорд британских музыкальных хит-парадов.
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