Лепс раскритиковал Мадонну за отсутствие вокала и подачи

По словам отечественного исполнителя, единственное сильное качество певицы как артистки — потрясающая работоспособность. Лепс назвал Мадонну феноменом именно в этом смысле.



Он добавил, что у всех поп-исполнителей есть только уникальный тембр и определенный диапазон. Но по-настоящему мощные голоса можно услышать лишь в опере, например в миланской или в Большом театре, уверен артист. Себя Григорий Лепс исключением не считает.



Ранее Мадонна побила рекорд британских музыкальных хит-парадов.

