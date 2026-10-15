Ветеран армии США Дэвис заявил о предрешенном исходе для Украины
Ветеран американской армии Дэниел Дэвис заявил, что никакая поддержка Запада не изменит положение ВСУ в зоне СВО. Об этом он сказал в видео, опубликованном в соцсети X.
По его словам, все ресурсы, необходимые для победы, находятся на стороне Москвы. Он уверен, что прекращение поддержки не приведет к поражению Киева, поскольку «все уже кончено».
Дэвис подчеркнул, что конфликт перешел в борьбу сторон на истощение. Причем решающие преимущества у России. Дополнительные поставки оружия из Штатов ситуацию не изменят, добавил американский ветеран.
Виновниками такой ситуации Дэниел Дэвис назвал европейских лидеров, в том числе экс-премьеров Британии Бориса Джонсона и Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Значительную долю ответственности он возложил и на Владимира Зеленского. По мнению эксперта, вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев погибнет, прежде чем Киев и лидеры ЕС признают реальность и начнут переговоры.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине.
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