Ветеран армии США Дэвис заявил о предрешенном исходе для Украины

Ветеран американской армии Дэниел Дэвис заявил, что никакая поддержка Запада не изменит положение ВСУ в зоне СВО. Об этом он сказал в видео, опубликованном в соцсети X.

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По его словам, все ресурсы, необходимые для победы, находятся на стороне Москвы. Он уверен, что прекращение поддержки не приведет к поражению Киева, поскольку «все уже кончено».

Дэвис подчеркнул, что конфликт перешел в борьбу сторон на истощение. Причем решающие преимущества у России. Дополнительные поставки оружия из Штатов ситуацию не изменят, добавил американский ветеран.

Виновниками такой ситуации Дэниел Дэвис назвал европейских лидеров, в том числе экс-премьеров Британии Бориса Джонсона и Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Значительную долю ответственности он возложил и на Владимира Зеленского. По мнению эксперта, вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев погибнет, прежде чем Киев и лидеры ЕС признают реальность и начнут переговоры.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине.



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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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