Константин Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Малофеева, отмечает «Свободная пресса». По данным спецслужбы, организатор покушения — основатель так называемого «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, действующий под контролем Киева, пишет RT. Теракт планировалось осуществить, подорвав прикрепленное под автомобиль бизнесмена самодельное взрывное устройство.

Как отметил Малофеев, с ним все в порядке, «никто не пострадал». Бизнесмен поблагодарил друзей за поддержку.

«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — подчеркнул Малофеев.

