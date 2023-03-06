Константин Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя

Глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал покушение на себя, отметив, что ЧП не повлияет на его патриотическую позицию. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

ФСБ заявила о предотвращении покушения на Константина Малофеева

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Малофеева, отмечает «Свободная пресса». По данным спецслужбы, организатор покушения — основатель так называемого «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, действующий под контролем Киева, пишет RT. Теракт планировалось осуществить, подорвав прикрепленное под автомобиль бизнесмена самодельное взрывное устройство.

Как отметил Малофеев, с ним все в порядке, «никто не пострадал». Бизнесмен поблагодарил друзей за поддержку.

«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — подчеркнул Малофеев.

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ФОТО: НСН/Сергей Подосёнов
ТЕГИ:ФСБПокушение
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