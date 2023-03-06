Константин Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя
Глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал покушение на себя, отметив, что ЧП не повлияет на его патриотическую позицию. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Малофеева, отмечает «Свободная пресса». По данным спецслужбы, организатор покушения — основатель так называемого «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, действующий под контролем Киева, пишет RT. Теракт планировалось осуществить, подорвав прикрепленное под автомобиль бизнесмена самодельное взрывное устройство.
Как отметил Малофеев, с ним все в порядке, «никто не пострадал». Бизнесмен поблагодарил друзей за поддержку.
«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — подчеркнул Малофеев.
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