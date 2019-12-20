Лубянский стрелок был связан с арабами

«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит слова матери сайт KP.Ru.

По ее словам, раньше сын работал в нескольких охранных предприятиях, но несколько месяцев назад уволился и другую работу не нашел. Она подчеркнула, что общались они мало – за год виделись всего восемь раз.

В ходе обысков в квартире Мансюрова были обнаружены семь единиц оружия – газового, травматического, нарезного и гладкоствольного. Все оружие официально зарегистрировано по месту жительства.

Нападение на Лубянке произошло вечером 19 декабря. В результате атаки был убит сотрудник ФСБ, пять человек получили ранения. О мотивах преступления пока не сообщается. Сам нападавший был ликвидирован силовиками, сообщает RT.



