Лубянский стрелок был связан с арабами
Мужчина, открывший огонь у здания Лубянки, был связан с арабами и часто разговаривал с ним по телефону. Об этом заявила сотрудникам полиции мать предполагаемого преступника Евгения Мансюрова, пишет Ura.ru.
«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит слова матери сайт KP.Ru.
По ее словам, раньше сын работал в нескольких охранных предприятиях, но несколько месяцев назад уволился и другую работу не нашел. Она подчеркнула, что общались они мало – за год виделись всего восемь раз.
В ходе обысков в квартире Мансюрова были обнаружены семь единиц оружия – газового, травматического, нарезного и гладкоствольного. Все оружие официально зарегистрировано по месту жительства.
Нападение на Лубянке произошло вечером 19 декабря. В результате атаки был убит сотрудник ФСБ, пять человек получили ранения. О мотивах преступления пока не сообщается. Сам нападавший был ликвидирован силовиками, сообщает RT.
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