Бизнес-коуча Портнягина задержали в Ростове-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнес-коуча Дмитрия Портнягина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Портнягина доставят в Москву в ближайшее время, уточнил источник.

Ранее правоохранители задержали замминистра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронику Новикову.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПроисшествияРостов-на-ДонуЗадержание

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