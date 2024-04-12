Бизнес-коуча Портнягина задержали в Ростове-на-Дону
12 апреля 202416:39
Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнес-коуча Дмитрия Портнягина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Портнягина доставят в Москву в ближайшее время, уточнил источник.
Ранее правоохранители задержали замминистра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронику Новикову.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно, сколько россиянам предлагают за работу в космической отрасли
- СМИ: Треть творческих работников живут в Москве
- Россиянам рассказали, как взыскать средства со строителей за плохой ремонт
- В России вдвое подорожали китайские кроссоверы с пробегом
- Полететь в космос желает половина россиян
- Нидерланды выделят на военную помощь Украине дополнительно млрд евро
- Британия впервые назначила незрячего дипломата главой посольства в Словении
- Бизнес-коуча Портнягина задержали в Ростове-на-Дону
- Новый проект Басты выпустил дебютный альбом «Lombard»
- Представлен календарь чемпионата «Формула 1» на 2025 год
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru