Генерал-майор назвал причины гибели пилотов СУ-25 в Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны страны. Смерть пилотов подтвердила и военная прокуратура. Штурмовик выполнял полет без боекомплекта, потерпев аварию, Су-25УБ упал в безлюдной местности. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено.

Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев предположил в беседе с НСН, в чем могла заключаться причина трагедии.

«Это личностный фактор, летчик должен успевать делать всё. Значит, они выполняли какой-то пилотаж и не рассчитали время и силы. Я испытывал сам эти кресла, они спасли 6 дивизий - это почти 900 человек. Не было момента, чтобы она отказала. Это только ошибка летчика», - уверен Толбоев.