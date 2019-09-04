Генерал-майор назвал причины гибели пилотов СУ-25 в Ставрополье
Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН предположил, что летчики штурмовика не справились с управленим.
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны страны. Смерть пилотов подтвердила и военная прокуратура. Штурмовик выполнял полет без боекомплекта, потерпев аварию, Су-25УБ упал в безлюдной местности. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено.
Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев предположил в беседе с НСН, в чем могла заключаться причина трагедии.
«Это личностный фактор, летчик должен успевать делать всё. Значит, они выполняли какой-то пилотаж и не рассчитали время и силы. Я испытывал сам эти кресла, они спасли 6 дивизий - это почти 900 человек. Не было момента, чтобы она отказала. Это только ошибка летчика», - уверен Толбоев.
«Не катапультироваться можно только, когда ты летишь вниз головой, и летишь к земле. В остальных случаях – это возможно».
Летчик-испытатель признался, что не понимает, как можно было не справиться с ситуацией. Толбоев предлагает послушать радиобмен, потому что непонятно как при работающей технике погибли люди.
«Самолет СУ-25 самый надежный, многократно испытанный, возможно, летчики хулиганили. В простейших условиях погибли. Очень печально, когда молодые ребята погибли»,- с горечью заключил заслуженный лётчик-испытатель Магомед Толбоев.
Добавим, военная прокуратура начала проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним.
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