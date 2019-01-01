Герой России не верит отчёту МАК по катастрофе в Шереметьеве
Заслуженный лётчик-испытатель РФ Магомед Толбоев рассказал НСН о состоянии дел в авиационной отрасли России.
В пятницу, 14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал свой первый отчёт по расследованию катастрофы с Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в Шереметьеве. Согласно предварительным выводам, после попадания молнии в авиалайнер, произошло отключение автопилота, нарушилась связь. Согласно докладу, повреждения от воздействия молнии были зафиксированы после осмотра фюзеляжа, антенн, сигнализатора обледенения, датчиков температуры, угла атаки, прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов. В МАК подчёркивают, что отчёт носит предварительный характер.
Еще задолго до публикации эксперты прогнозировали, что вину за трагедию, унесшую 41 жизнь, по традиции возложат на пилотов. Так, например, эксперт МАК Владимир Кофман назвал причиной авиакатастрофы «грубые приземления», а Росавиация в конце мая опубликовала официальное заключение, в котором говорится, что сгоревший самолет был в идеальном техническом состоянии и приоритетной версией произошедшего считается «человеческий фактор».
Абсолютно никакого доверия к выводам МАК не испытывает Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев, который признался НСН, что уже много лет борется с руководством авиаотрасли и не верит их расследованию.
«Фигня все это! Люди гибнут, а народу правду не говорят! Этот МАК — продажный! Вся система продажная во главе с Нерадько (руководитель Росавиации – прим. НСН)!», — категорично заявил НСН лётчик-испытатель.
По его мнению, глава Росавиации Александр Нерадько для авиаотрасли является таким же раздражителем, как глава «Роснано» Анатолий Чубайс для политиков. Магомед Толбоев рассказал НСН, как его поход к президенту РФ с просьбой уволить Нерадько оказался безрезультатным.
«Я не знаю, как такой человек [как Нерадько] родился в России, который ни черта не боится, ни кочерги, ни хрена! Я уже президента просил не один раз [его уволить]. Бывший министр транспорта РФ Левитин (с 2004 по 2012 год – прим. НСН) мне на это отвечал “не могу”. Нынешний министр транспорта Дитрих тоже говорит “не могу”. Это что за черт такой-то? Говорю Владимиру Владимировичу: “Или к Богу, или к вам”. Путин покивал, говорит, поручим, разберемся, но так и не уволил... Вот я и не могу понять, кто он такой этот Нерадько? Я тогда поехал к нему лично, говорю: “Ты убийца!”. А он отвечает: “Нет, я хороший”. Не выдержал, признаюсь, нагрубил ему, сказал: “Ты козел!”. А он мне в ответ: “Нет, я не козел, я баран”. Вот так и поговорили...», — сокрушается Толбоев.
Заслуженный лётчик-испытатель предостерегает, что проблема авиакатастрофы в Шереметьеве не в пилотах, а в самолете:.
«Superjet — абсолютно тупой самолет. Недорожденный, он и дальше будет убийцей! Надоело уже говорить об этом... Вот, я, как летчик-испытатель имею прерогативу погибать за штурвалом, так как беру на себя эту ответственность. У нас так погибло 132 летчиков-испытателей. Но они погибли, чтоб другие не погибали! А тут получается за один рейс погибает по 40-50 человек! Раньше такого невозможно было представить!», — заявил НСН Герой России.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал в эфире НСН, что в отчёте МАК о катастрофе в Шереметьеве не будут указаны реальные виновники аварии.
Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал рейс в Мурманск 5 мая. Вскоре после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево» он был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за удара молнии. Связь с землей была потеряна. Посадка была жесткой: после трёх ударов о взлётно-посадочную полосу у судна сломалось шасси, оказался поврежден топливный бак из-за чего в хвостовой части самолёта начался пожар. Катастрофа унесла жизни 41 человека, при этом пилоты выжили.
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