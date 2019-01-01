Герой России не верит отчёту МАК по катастрофе в Шереметьеве

По его мнению, глава Росавиации Александр Нерадько для авиаотрасли является таким же раздражителем, как глава «Роснано» Анатолий Чубайс для политиков. Магомед Толбоев рассказал НСН, как его поход к президенту РФ с просьбой уволить Нерадько оказался безрезультатным.

«Я не знаю, как такой человек [как Нерадько] родился в России, который ни черта не боится, ни кочерги, ни хрена! Я уже президента просил не один раз [его уволить]. Бывший министр транспорта РФ Левитин (с 2004 по 2012 год – прим. НСН) мне на это отвечал “не могу”. Нынешний министр транспорта Дитрих тоже говорит “не могу”. Это что за черт такой-то? Говорю Владимиру Владимировичу: “Или к Богу, или к вам”. Путин покивал, говорит, поручим, разберемся, но так и не уволил... Вот я и не могу понять, кто он такой этот Нерадько? Я тогда поехал к нему лично, говорю: “Ты убийца!”. А он отвечает: “Нет, я хороший”. Не выдержал, признаюсь, нагрубил ему, сказал: “Ты козел!”. А он мне в ответ: “Нет, я не козел, я баран”. Вот так и поговорили...», — сокрушается Толбоев.

Заслуженный лётчик-испытатель предостерегает, что проблема авиакатастрофы в Шереметьеве не в пилотах, а в самолете:.

«Superjet — абсолютно тупой самолет. Недорожденный, он и дальше будет убийцей! Надоело уже говорить об этом... Вот, я, как летчик-испытатель имею прерогативу погибать за штурвалом, так как беру на себя эту ответственность. У нас так погибло 132 летчиков-испытателей. Но они погибли, чтоб другие не погибали! А тут получается за один рейс погибает по 40-50 человек! Раньше такого невозможно было представить!», — заявил НСН Герой России.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал в эфире НСН, что в отчёте МАК о катастрофе в Шереметьеве не будут указаны реальные виновники аварии.

Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал рейс в Мурманск 5 мая. Вскоре после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево» он был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за удара молнии. Связь с землей была потеряна. Посадка была жесткой: после трёх ударов о взлётно-посадочную полосу у судна сломалось шасси, оказался поврежден топливный бак из-за чего в хвостовой части самолёта начался пожар. Катастрофа унесла жизни 41 человека, при этом пилоты выжили.

