СМИ: Диспетчеры виновны в столкновении самолетов в Шереметьеве

Столкновение крыльями двух самолетов в московском аэропорту «Шереметьево» накануне днём, судя по всему, произошло по вине диспетчерской службы. Об этом сообщает сайт KP.RU, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. По его сведениям, диспетчеров предупреждали о том, что лайнеры не сумеют разойтись на взлетно-посадочной полосе, но те не отреагировали.

В итоге, самолет «Аэрофлота» столкнулся с лайнером компании Royal Flight во время буксировки. У воздушных судов повреждены элементы управления крыла. Из-за происшествия борт российской авиакомпании с 229 пассажирами так и не смог отправиться в Пекин.

Диспетчеры также нарушили правило, согласно которому, они должны были пропустить сначала борт с пассажирами, готовящийся взлетать. Сразу после столкновения из самолета «Аэрофлота» начали срочно сливать топливо, операция была завершена только к ночи. Только после того, как самолет стал легче, его сумели расцепить со вторым бортом.

Если версия виновности диспетчеров в результате расследования подтвердится, аэропорту придётся оплатить часть расходов на ремонт обоих самолетов, которую не покроет страховка.

