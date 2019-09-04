Найдены тела летчиков разбившегося на Ставрополье Су-25
В Ставропольском крае найдены тела разбившегося накануне штурмовика Су-25УБ Воздушно-космических сил РФ, сообщают «Известия».
В свою очередь РИА Новости сообщает, что тела летчиков могут находиться в кабине самолета.
Ранее сообщалось, что пилоты якобы могли катапультироваться, однако поиски пилотов с воздуха не увенчались успехом. Позже в район возможного падения самолета был направлен наземный поисково-спасательный отряд.
Су-25УБ разбился в нескольких десятках километров от аэродрома Буденновск в районе села Чернолесское. В Минобороны заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту не было боекомплекта.
В свою очередь очевидцы авиакатастрофы сообщили, что перед падением штурмовик свалился в штопор, передает Utro.ru.
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