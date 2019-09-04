Найдены тела летчиков разбившегося на Ставрополье Су-25

Ранее сообщалось, что пилоты якобы могли катапультироваться, однако поиски пилотов с воздуха не увенчались успехом. Позже в район возможного падения самолета был направлен наземный поисково-спасательный отряд.

Су-25УБ разбился в нескольких десятках километров от аэродрома Буденновск в районе села Чернолесское. В Минобороны заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту не было боекомплекта.

В свою очередь очевидцы авиакатастрофы сообщили, что перед падением штурмовик свалился в штопор, передает Utro.ru.





