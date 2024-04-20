Курганский потоп: Вода снова начала прибывать
Уровень воды в реке Тобол местами достигает 11 метров. За последние несколько часов вода в Кургане поднялась еще на два сантиметра, жителей эвакуируют.
В Кургане объявили эвакуацию горожан, которые живут вблизи дамбы около Кировского моста из-за опасности ее разрушения. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.
Власти призывают земляков эвакуироваться из опасной зоны с детьми, пожилыми и маломобильными родственниками, забирать домашних животных.
Уровень воды в реке Тобол составляет 1 015 сантиметров.
«По данным гидропоста на 14:00 на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, +2 см за 2 часа», – говорится на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что показатель может достичь 11 метров.
«В Кетовском округе в районе н.п. Санаторная уровень воды сохраняется на отметке около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров», – подтвердили в правительстве региона.
Накануне в Кургане началась эвакуация жителей трех микрорайонов из-за гидравлической нагрузки на дамбу. Власти призвали граждан собрать вещи и документы и как можно скорее покинуть опасную зону, передает «Радиоточка НСН».
«Уважаемые жители подтопляемых и затопляемых территорий, не ждите, пока вода подойдёт к вашим домам, эвакуируйтесь заранее. Перечень подтопляемых территорий размещается на ресурсах МЧС России по Курганской области, правительства региона и администраций муниципальных образований», – обратились к жителям власти.
По данным МЧС России, в регионе остаются подтопленными 1989 жилых домов, 3 380 дачных домов.
«По действующему порядку в первую очередь осуществляются выплаты по 10 000 рублей по факту проживания. Затем, после схода воды, муниципальная комиссия заходит в дом и оценивает степень ущерба движимому имуществу для следующих выплат - 30 000 и 50 000 рублей, соответственно», – напомнил глава Курганской области Вадим Шумков накануне в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что специальная комиссия, в которой участвуют эксперты строительной отрасли, оценит дом, если он оказлся частично или полностью разрушен паводком. Подать соответствующее объявление можно через Госуслуги, МФЦ, местную администрацию.
Также под водой оказались пять низководных мостов и 14 участков автодорог.
Специалисты МЧС России ведут укрепление берегов, откачивают воду в населенных пунктах Целинного и Звериноголовского округов с помощью мотопомп.
Спасатели смогли эвакуировать из подтопленного Кургана горожанина, у которого случился сердечный приступ, говорится в Telegram-канале МЧС РФ. Других подробностей о судьбе больного не сообщается.
Союз журналистов России в своем Telegram-канале опубликовал список вещей, которые требуются пострадавшим от паводка в Курганской области. В первую очередь требуются тепловые пушки, термопоты, чайники и помпы, санитайзеры и сухпайки, а также средства гигиены и обувь. Отправлять гуманитарную помощь рекомендуется на улицу Техническую, 4 в Кургане.
Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков назвал паводковую ситуацию напряженной, в регионе продолжают свою работу спасатели, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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