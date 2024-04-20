Курганский потоп: Вода снова начала прибывать

Власти призывают земляков эвакуироваться из опасной зоны с детьми, пожилыми и маломобильными родственниками, забирать домашних животных.



Уровень воды в реке Тобол составляет 1 015 сантиметров.

«По данным гидропоста на 14:00 на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, +2 см за 2 часа», – говорится на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».



При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что показатель может достичь 11 метров.

«В Кетовском округе в районе н.п. Санаторная уровень воды сохраняется на отметке около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров», – подтвердили в правительстве региона.