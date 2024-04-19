Уровень реки Тобол в районе Кургана начал падать

В реке Тобол у города Кургана зафиксировано снижение уровня воды, следует из материалов, опубликованных на онлайн-карте паводка.

В Курганской области почти две тысячи жилых домов остаются подтопленными

Уровень воды в реке снизился на два сантиметра. Это произошло впервые за последние дни, когда в регионе обострилась паводковая ситуация.

В настоящее время уровень воды в реке составляет 1 013 сантиметров. При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что показатель может достичь 11 метров.

Накануне в Кургане началась эвакуация жителей трех микрорайонов из-за гидравлической нагрузки на дамбу. Власти призвали граждан собрать вещи и документы и как можно скорее покинуть опасную зону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/silavpravdevshumkov
ТЕГИ:ПаводокНаводнениеКурган

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