Уровень реки Тобол в районе Кургана начал падать
В реке Тобол у города Кургана зафиксировано снижение уровня воды, следует из материалов, опубликованных на онлайн-карте паводка.
Уровень воды в реке снизился на два сантиметра. Это произошло впервые за последние дни, когда в регионе обострилась паводковая ситуация.
В настоящее время уровень воды в реке составляет 1 013 сантиметров. При этом губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что показатель может достичь 11 метров.
Накануне в Кургане началась эвакуация жителей трех микрорайонов из-за гидравлической нагрузки на дамбу. Власти призвали граждан собрать вещи и документы и как можно скорее покинуть опасную зону, передает «Радиоточка НСН».
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