В Кургане вода в реке Тобол дошла до ступенек набережной
Прибывающая в реке Тобол вода начинает подтапливать ступеньки набережной Кургана, передает РИА Новости.
Уровень воды в городе за последние 12 часов вырос до 704 сантиметров. Спасатели несут дежурство у гидроузла и выставили на берегу спецтехнику.
По данным местных властей, ожидается подъем уровня воды до опасного - 850 сантиметров. Прогнозируется затопление прибрежных территорий и пойменных озер.
По мнению экспертов, летом пострадавшие от паводка регионы могут столкнуться с лесными пожарами, пишет «Свободная пресса».
В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе подтопило 309 жилых домов и 571 приусадебный участок. Эвакуировано свыше 7,1 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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