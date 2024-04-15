В Кургане вода в реке Тобол дошла до ступенек набережной

Уровень воды в городе за последние 12 часов вырос до 704 сантиметров. Спасатели несут дежурство у гидроузла и выставили на берегу спецтехнику.

По данным местных властей, ожидается подъем уровня воды до опасного - 850 сантиметров. Прогнозируется затопление прибрежных территорий и пойменных озер.

По мнению экспертов, летом пострадавшие от паводка регионы могут столкнуться с лесными пожарами, пишет «Свободная пресса».

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе подтопило 309 жилых домов и 571 приусадебный участок. Эвакуировано свыше 7,1 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».

