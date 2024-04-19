В Курганской области почти две тысячи жилых домов остаются подтопленными
Почти 2 тысячи жилых домов остаются подтопленными в Курганской области из-за паводка. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков... дорог», — указали в ведомстве.
По данным МЧС, за сутки от воды освободились 191 дом и 225 участков в Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном муниципальных округах. Отмечается, что уровень воды в реке Тобол достиг отметки 1008 см.
Ранее глава Курганской области Вадим Шумков призвал жителей ряда районов Кургана, проживающих ниже дамбы по левому берегу Тобола, быть готовыми к эвакуации, напоминает RT. Позже власти заявили, что население микрорайонов Малое Чаусово, Воронковка и Восточный начали эвакуировать.
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