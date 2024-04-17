В Курганской области более 13,5 тысячи человек эвакуировали из-за паводка

«По данным на 08:00... эвакуированы 13 тысяч 567 человек из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления», — отметили власти.

В пунктах временного размещения (с учетом находящихся в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе) разместили 931 человека, включая 200 детей. Как отметили в правительстве, продолжается эвакуация с территорий в зоне риска подтопления и затопления.

Между тем в селе Кетово под Курганом из-за подъема уровня воды в реке Тобол до 10,36 м эвакуировали жителей 46 улиц, пишет Ura.ru.

