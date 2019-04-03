Адмирал: Бравада НАТО насчет Керченского пролива нас не волнует

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России в эфире НСН выразил уверенность, что политические заявления Запада не имеют оснований.

НАТО готовит пакет мер против России в Черном море. Североатлантический Альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Для этого планируется усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море. По ее словам, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне 3-4 апреля.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.

«Керченский пролив – это наши территориальные воды. Это наш внутренний вопрос. И ни НАТО, ни американские, ни шведские корабли туда не полезут. Это просто их политические лозунги, все это бравада. Они могут усиливать свою разведку до посинения, это все чревато соответствующим напряжением и большими расходами. И что это даст? Ничего не даст. Это просто попытка запугать. И даже если они что-то там совместно примут – тоже нереально. Просто если Украина имеет какие-то вопросы, пусть как государство садится за стол переговоров. Есть такой внутренний порядок, его никто нарушать не должен и не будет. Для этого есть все международные соглашения. И право государства в своих территориальных водах делать то, что им положено в интересах своей обороны или какой-то экономической деятельности. Так что это просто политическое заявление, не несущее никакой угрозы, нагрузки и действий. Никакого отражения угрозы не требуется, это политические дела, решаются в газетных материалах», - заявил он.