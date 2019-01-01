Международный трибунал ООН обязал Россию освободить задержанных в Керченском проливе моряков
Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву постановил, что Россия обязана освободить задержанных в Керченском проливе моряков. Кроме того, государство должно вернуть суда Украине. Об этом 25 мая объявил глава трибунала Пак Чжин Хен.
Речь идет о двух артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь» и рейдовом буксире «Яны Капуе», а также о 24 военнослужащих.
В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска со стороны Украины. Он был связан с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят с 10 мая.
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Международный трибунал ООН обязал Россию освободить задержанных в Керченском проливе моряков
- Врио губернатора Петербурга Беглов заявил об участии в выборах главы города
- Трамп выразил сожаления об отставке Мэй
- В защиту участников БДСМ-выпускного была создана петиция
- Стали известны подробности нового инцидента с лайнером SSJ-100