Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»

Актер Райан Рейнольдс может вернуться к роли Дэдпула в фильме «Мстители. Судный день», говорят источники THR.

Однако не стоит ждать, что Дэдпул присоединится к команде супергероев.

О предстоящем участии в картине ранее намекнул сам Рейнольдс. Он опубликовал логотип Мстителей со знаком анархии — такой символ в последнем фильме про Дэдпула использовала команда злодеев.

Какие-то детали о роли Дэдпула в предстоящей киноленте пока не раскрываются.

Премьера «Мстителей. Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
