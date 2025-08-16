Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»

Однако не стоит ждать, что Дэдпул присоединится к команде супергероев.



О предстоящем участии в картине ранее намекнул сам Рейнольдс. Он опубликовал логотип Мстителей со знаком анархии — такой символ в последнем фильме про Дэдпула использовала команда злодеев.

Какие-то детали о роли Дэдпула в предстоящей киноленте пока не раскрываются.

Премьера «Мстителей. Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

