Коррупция и свинина вместо говядины: Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение
Накануне экспертиза запретила эти сухпайки.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Стало известно, что следствие предъявило обвинение в новой редакции бизнесменам Александру Михайленко и Валерию Ковалевичу, которые являются фигурантами дела о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны России.
«В день задержания им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК ("Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой" - прим. НСН). Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции», - сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Однако о новых деталях обвинения источник умалчивает. При этом накануне, в результате проведенной экспертизы, было запрещено использование сухпайков, фигурирующих в этом уголовном деле.
«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям», - говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
АРЕСТЫ И СВИНИНА ВМЕСТО ГОВЯДИНЫ
20 апреля 2024 года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров компании «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны РФ. По информации суда, стоимость контрактов, которые были заключены с ведомством, была заведомо завышена.
Отмечалось, что такая преступная схема была сделана с помощью увеличения расходов на приготовление питания. При этом качество продукции не соответствовало условиям договора. В связи с этим сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей. Известно, что всего ГПК поставило в армию России более 9,1 млн сухпайков.
При этом 26 июля был арестован и экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его отправили в СИЗО «Бутырка» в Москве. По версии следствия, он лоббировал интересы ГПК и использовал служебное положение, в связи с чем в российскую армию поставлялись дорогие и некачественные пайки.
В ходе расследования стало известно, что Александр Михайленко раньше владел компанией по производству свинины. Сообщалось, что этим видом мяса заменяли говядину в сухпайках для военнослужащих.
По данным системы «БИР-Аналитик», Михайленко является учредителем нескольких организаций, в том числе животноводческой компании «Торговый дом "Ясени"» в Краснодаре. Также известно, что он учредил московское предприятие «Динго-металл», занимающееся торговлей металлоконструкций. По решению арбитражного суда столицы, в июне текущего года эта компания была объявлена банкротом.
К тому же Михайленко был учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам». А вторая по размеру доля в организации принадлежит однофамилице бизнесмена — Полине Михайленко. Данная фирма тоже фигурирует в уголовном деле экс-замминистра обороны Булгакова.
Ранее Дмитрий Булгаков попросил суд не отправлять его в СИЗО и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или освобождения из-под стражи под залог, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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