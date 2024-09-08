Коррупция и свинина вместо говядины: Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение

«В день задержания им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК ("Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой" - прим. НСН). Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции», - сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Однако о новых деталях обвинения источник умалчивает. При этом накануне, в результате проведенной экспертизы, было запрещено использование сухпайков, фигурирующих в этом уголовном деле.

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям», - говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.