СМИ: Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Актриса Светлана Светличная пропала без вести, сообщает «МК».

По данным издания, родственники Светличной серьезно обеспокоены: легендарная актриса несколько дней не выходит на связь и не появляется в своей московской квартире на Погонном проезде. Артистка объявлена в розыск, пишет РИА ФАН.

«МК» подчеркивает, что Светлана Светличная страдает деменцией. Проблемы со здоровьем появились у актрисы в прошлом году после травмы головы, полученной во время съемок.

В апреле Светличную госпитализировали в отделение неврологии московской больницы имени Юдина с подозрением на инсульт, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kino-teatr.ru
ТЕГИ:АктерыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры