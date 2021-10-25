СМИ: Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Актриса Светлана Светличная пропала без вести, сообщает «МК».

По данным издания, родственники Светличной серьезно обеспокоены: легендарная актриса несколько дней не выходит на связь и не появляется в своей московской квартире на Погонном проезде. Артистка объявлена в розыск, пишет РИА ФАН.

«МК» подчеркивает, что Светлана Светличная страдает деменцией. Проблемы со здоровьем появились у актрисы в прошлом году после травмы головы, полученной во время съемок.

В апреле Светличную госпитализировали в отделение неврологии московской больницы имени Юдина с подозрением на инсульт, напоминает телеканал «360».

