СМИ: Светлана Светличная пропала без вести в Москве
Актриса Светлана Светличная пропала без вести, сообщает «МК».
По данным издания, родственники Светличной серьезно обеспокоены: легендарная актриса несколько дней не выходит на связь и не появляется в своей московской квартире на Погонном проезде. Артистка объявлена в розыск, пишет РИА ФАН.
«МК» подчеркивает, что Светлана Светличная страдает деменцией. Проблемы со здоровьем появились у актрисы в прошлом году после травмы головы, полученной во время съемок.
В апреле Светличную госпитализировали в отделение неврологии московской больницы имени Юдина с подозрением на инсульт, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+35 660 / сут.
Умерли
231 тыс.+1 072 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+22 784 / сут.
- Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма «дельта»
- Митрополит Тихон прокомментировал тезис «нет Путина - нет России»
- СМИ: Светлана Светличная пропала без вести в Москве
- Систему QR-кодов введут в Хабаровском крае
- Арестованный премьер Судана призвал граждан выйти на улицы
- СМИ предупредили о росте цен на новые автомобили до конца года
- Украинский политолог рассказал, почему Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным
- В Мурманской области введут QR-коды для посещения общественных мест
- В России начали тестировать технологию предотвращения нападений в школах
- Инфекционист заявил о бесполезности длительного локдауна в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru