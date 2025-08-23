СМИ: Макрон купил новую виллу на берегу Ла-Манша

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит могли приобрести новую виллу в коммуне Ле-Туке на север Франции. Об этом пишет Le Figaro.

Речь идет о трехэтажном доме из красного кирпича на берегу пролива Ла-Манш с жилой площадью 111 квадратных метров. Здание находится на участке в 290 «квадратов», на территории есть беседка и небольшой сад. Le Figaro отмечает, что виллу приобрела компания SCI Bremselati, юридический адрес которой расположен там, где находится нынешняя вилла Макронов - в доме 16 на авеню Сен-Жан в коммуне Ле Туке. Французский президент входит в число сотрудников организации, а ее название - акроним из первых букв имен Макрона, его жены и трех ее детей.

По словам представителя агентства Le Touquet Sotheby's Натали Форе, «ходят слухи», что президент и его супруга купили виллу у моря, «но подтверждения нет». Как отметила эксперт, Макрон хотел переехать из центра города в более уединенное место.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III его бывшую резиденцию за 20 млн фунтов стерлингов (2,3 млрд рублей).

