Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум
23 августа 202502:45
Стоимость криптовалюты Ethereum - второй по капитализации в мире - обновила исторический максимум и взлетела выше $4,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
По состоянию на 00:08 мск, курс криптовалюты поднялся до $4883,64. Отмечается, что Ethereum подорожал более чем на 15%.
Предыдущий исторический максимум валюты - $4868 - был зафиксирован 10 ноября 2021 года.
Ранее стоимость биткоина впервые в истории превысила $120 тысяч.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум
- Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
- Трамп пошутил, что готов сыграть на чемпионате мира из-за зарплат футболистов
- Попова заявила о росте числа случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус»
- ПВО сбила десять беспилотников ВСУ в трех регионах
- В ГИТИСе сообщили о смерти педагога Анастасии Вербицкой
- Вице-президент США опроверг политический подтекст обысков у Болтона
- Путин заявил о надежде на восстановление отношений с США при Трампе
- Путин: У России нет недружественных стран, только элиты
- В России могут зарегистрировать алкогольные бренды «Ленин» и «Сталин»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru