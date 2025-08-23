Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум

Стоимость криптовалюты Ethereum - второй по капитализации в мире - обновила исторический максимум и взлетела выше $4,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 00:08 мск, курс криптовалюты поднялся до $4883,64. Отмечается, что Ethereum подорожал более чем на 15%.

Предыдущий исторический максимум валюты - $4868 - был зафиксирован 10 ноября 2021 года.

Ранее стоимость биткоина впервые в истории превысила $120 тысяч.

