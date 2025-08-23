Трамп займется борьбой с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп готов использовать ресурсы федерального правительства для активизации борьбы с преступностью в американских мегаполисах, в том числе Чикаго и Нью-Йорке. Об этом глава государства заявил журналистам.
Комментируя привлечение Национальной гвардии и других ресурсов к укреплению правопорядка в Вашингтоне, Трамп отметил, что пока властям не нужно было задействовать регулярные вооруженные силы. Однако они «готовы это сделать, если придется». После того как будут достигнуты значимые результаты в Вашингтоне, силовики обеспечат безопасность в другой точке.
«Думаю, Чикаго будет нашим следующим [пунктом]. А потом мы поможем с Нью-Йорком», - подчеркнул Трамп.
Ранее американский лидер сообщил о переброске в Вашингтон Национальной гвардии для борьбы с преступностью. При этом полицию города перевели под управление правительства США и допустили привлечение Вооруженных сил к обеспечению безопасности при необходимости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США на заводе в Луизиане произошел взрыв
- Трамп займется борьбой с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке
- СМИ: Макрон купил новую виллу на берегу Ла-Манша
- Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум
- Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
- Трамп пошутил, что готов сыграть на чемпионате мира из-за зарплат футболистов
- Попова заявила о росте числа случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус»
- ПВО сбила десять беспилотников ВСУ в трех регионах
- В ГИТИСе сообщили о смерти педагога Анастасии Вербицкой
- Вице-президент США опроверг политический подтекст обысков у Болтона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru