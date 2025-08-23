Трамп займется борьбой с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке

Комментируя привлечение Национальной гвардии и других ресурсов к укреплению правопорядка в Вашингтоне, Трамп отметил, что пока властям не нужно было задействовать регулярные вооруженные силы. Однако они «готовы это сделать, если придется». После того как будут достигнуты значимые результаты в Вашингтоне, силовики обеспечат безопасность в другой точке.

«Думаю, Чикаго будет нашим следующим [пунктом]. А потом мы поможем с Нью-Йорком», - подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер сообщил о переброске в Вашингтон Национальной гвардии для борьбы с преступностью. При этом полицию города перевели под управление правительства США и допустили привлечение Вооруженных сил к обеспечению безопасности при необходимости.

