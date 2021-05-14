В РФ предложили создать реестр бездомных людей
Единый реестр бездомных людей необходимо создать в России, это поможет оказывать таким гражданам системную медицинскую помощь и возвращать их в общество. С такой инициативой выступил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Проблема бездомных людей многогранна, но чтобы ее решить, нужно сначала их посчитать. Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело – это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем», — цитирует Леонова РИА Новости.
Как пояснил координатор поисково-спасательного отряда, часто в ходе поисков волонтеры находят дезориентированных людей, и сложно установить их личность.
Кроме того, дезориентированные и бездомные люди иногда обращаются за помощью в «Островки безопасности» в торговых сетях. Леонов подчеркнул необходимость создания некой «точки распределения», где волонтеры смогли бы «оперативно разделять людей на тех, которым нужна помощь и которых можно сразу вернуть домой, к нормальной жизни, и тех, кого просто необходимо поддерживать в нормальном состоянии».
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