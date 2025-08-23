В США на заводе в Луизиане произошел взрыв

Взрыв прогремел на заводе в американском городе Роузленд, штат Луизиана. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на предприятии, производящем смазочные материалы для автомобильной промышленности Smitty's Supply. На опубликованных телеканалом кадрах видно черный дым на территории завода.

Местные власти объявили об обязательной эвакуации населения в радиусе одной мили (1,6 км) от предприятия. На месте находятся экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее взрыв произошел на заводе сталелитейной компании US Steel в Клэртоне (штат Пенсильвания), пострадали несколько человек.

