«Земля не успокоится»: Геофизик предрек Турции новые землетрясения
Произошедшее землетрясение в Турции и Сирии является одним из самых сильных за столетие, в этих странах землетрясения крайне редки, отметил в эфире НСН Петр Шебалин.
Мощные землетрясения, которые произошли в Турции и Сирии, невозможно спровоцировать деятельностью человека, при этом в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще не одно землетрясение, рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек. По данным сирийского Минздрава, пострадали 516 человек. В Турции, по данным управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 получили ранения и травмы. При этом в провинции Кахраманмараш было зафиксировано 42 афтершока, самый сильный из которых магнитудой 6,6. Петр Шебалин отметил, что землетрясение в Турции скоро повторится.
«В Турции и Сирии бывают сильные землетрясения, но достаточно редко. Это одно из самых сильных землетрясений за столетие. Количество жертв, которое озвучено, к сожалению, будет расти. Это, действительно, катастрофа. Поводов у землетрясений не бывает, бывают причины – это движение тектонических плит. Техногенных причин для таких сильных землетрясений практически не бывает. Говорят, что Газлийские землетрясения были связаны с разработкой газовых месторождений в Узбекистане, но эта гипотеза неподтвержденная. Здесь тоже, даже если какую-то роль играет техногенный фактор, то незначительную. Говорить о том, что это было поводом, сложно. Афтершоки такой силы будут еще повторяться, то есть еще не одно землетрясение магнитудой 6 должно в этой зоне (Кахраманмараше - ред. НСН) произойти в ближайшие две недели. Земля на этом не успокоится», - сказал Шебалин.
Так, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.
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