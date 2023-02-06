«Земля не успокоится»: Геофизик предрек Турции новые землетрясения

«В Турции и Сирии бывают сильные землетрясения, но достаточно редко. Это одно из самых сильных землетрясений за столетие. Количество жертв, которое озвучено, к сожалению, будет расти. Это, действительно, катастрофа. Поводов у землетрясений не бывает, бывают причины – это движение тектонических плит. Техногенных причин для таких сильных землетрясений практически не бывает. Говорят, что Газлийские землетрясения были связаны с разработкой газовых месторождений в Узбекистане, но эта гипотеза неподтвержденная. Здесь тоже, даже если какую-то роль играет техногенный фактор, то незначительную. Говорить о том, что это было поводом, сложно. Афтершоки такой силы будут еще повторяться, то есть еще не одно землетрясение магнитудой 6 должно в этой зоне (Кахраманмараше - ред. НСН) произойти в ближайшие две недели. Земля на этом не успокоится», - сказал Шебалин.

Так, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. Подземные толчки ощущались также в Ливане и Ираке.

