Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 8 574 человек
8 февраля 202313:55
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля, погибли 8 574 человека.
По его словам, 49 133 человека были ранены, обрушились 6 444 зданий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru