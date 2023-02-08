Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 8 574 человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля, погибли 8 574 человека.

По его словам, 49 133 человека были ранены, обрушились 6 444 зданий.

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ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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