МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о начале эвакуации жителей Белгорода.

В МЧС уточнили, что никаких сообщений они не рассылают и не обзванивают местных граждан.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона. После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

