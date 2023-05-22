МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода
ГУ МЧС Белгородской области опровергли информацию о якобы объявленной и начавшейся эвакуации жителей Белгорода, сообщили в ведомстве.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о начале эвакуации жителей Белгорода.
В МЧС уточнили, что никаких сообщений они не рассылают и не обзванивают местных граждан.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона. После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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