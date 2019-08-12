Военный аналитик о взрыве под Архангельском: Испытывали старую ракету

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа, унес жизни пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в государственную корпорацию «Росатом»). После инцидента в некоторых СМИ появились сведения, что гибель людей связана с неудачным испытанием новейшей ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По официальной версии, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что склоняется в пользу официальной версии.

«Если информация соответствует заявлению Министерства обороны, что это жидкостный ракетный двигатель, то, вероятнее всего, был взрыв жидкостного ракетного двигателя баллистической ракеты морского базирования серии Р-29. Других жидкостных ракет на вооружении у нас нет. Ракета эта старая. Периодически на ракетах, которые выслужили свой срок, проводятся испытания. Могут быть либо пуски, либо стендовые испытания двигателей ракетной установки без пуска. В этом случае устанавливается аппаратура, которая позволяет измерять состояние этой ракеты, вплоть до микротрещин. Эта аппаратура содержит в себе радиологические элементы, которые облучают этот объект – то есть, иными словами, это рентген. По всей видимости, в результате проведения испытаний либо произошла утечка по итогам испытаний, либо в ходе работы двигателя, на его завершающем этапе, произошло его разрушение, и последовал взрыв.