В Сарове похоронили пятерых атомщиков, погибших при испытании ракеты под Северодвинском

В городе Саров Нижегородской области состоялись похороны пятерых сотрудников корпорации «Росатом», которые погибли из-за ЧП в ходе испытания ракеты на военном полигоне под Северодвинском. Тысячи жителей Сарова пришли попрощаться с инженерами, пишет ТАСС.