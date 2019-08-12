В Сарове похоронили пятерых атомщиков, погибших при испытании ракеты под Северодвинском
12 августа22:07
В городе Саров Нижегородской области состоялись похороны пятерых сотрудников корпорации «Росатом», которые погибли из-за ЧП в ходе испытания ракеты на военном полигоне под Северодвинском. Тысячи жителей Сарова пришли попрощаться с инженерами, пишет ТАСС.
По информации агентство, в городе объявлен траур, все развлекательные мероприятия отменены.
Напомним, взрыв при испытаниях ракеты прогремел 8 августа. Погибших атомщиков посмертно представили к высоким государственным наградам.
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