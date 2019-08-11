Трагедия в Сарове. Кем были погибшие сотрудники ядерного центра

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков назвал имена сотрудников Центра, погибших при взрыве во время испытаний на полигоне Минобороны России в Архангельской области.

Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский, говорится в сообщении госкомпании «Росатом». Всех погибших учёных посмертно представили к государственным наградам.

«Гибель сотрудников – это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпопации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях», - сказал Костюков.

Напомним, взрыв с возгоранием произошёл в четверг, 8 августа, на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами взрыва стали пять сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область).

О погибших:

Как сообщает «Росатом», Алексею Вьюшину было 43 года. Он работал над спецаппаратурой и программным обеспечением. Был участником международных проектов, в том числе внёс свой вклад в создание спектрометра фотонов высоких энергий для экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Алексей был женат и растил пятилетнюю дочь. По словам коллег, у него было всего два пристрастия - семья и работа.

Пятидесятилетний Евгений Коротаев был ведущим инженером-электроником отдела. Он также исполнял обязанности начальника смены. Коллеги характеризуют Евгения, как квалифицированного, инициативного сотрудника, который умел организовать работу и управлять коллективом. У Коротаева осталась жена и четыре дочери. Он был заявдлым автомобилистом и первым ди-джеем в Сарове.

Вячеслав Липшев погиб в возрасте 40 лет. Он был уроженцем города Саров и сразу начал работать в Центре. Параллельно с работой ему удалось получить высшее образование и стать инженером-исследователем.

«Проявил отличные знания и организаторские способности, и год назад (в 2018 г) был назначен начальником испытательной группы. Занимался методиками измерений, проводил уникальные работы по подготовке спецтехники. Отличный спортсмен, занимался плаванием, увлекался охотой», - говорится в сообщении «Росатома».

Сорокашестилетний Сергей Пичугин был инженером по испытаниям 1 категории. В Центре он прошёл путь от водителя до инженера по испытаниям. Как говорится в сообщении госкорпорации, Сергей был опытным специалистом по монтажу и наладке оборудования. Увлекался мотоциклами, был байкер.

Владислав Яновский погиб на 72 году жизни. Он был начальником научно-испытательного отделения – начальником научно-испытательного отдела.

«Человек творческий, много сил отдавал подготовке молодежи. Один из самых опытных специалистов ядерного центра, где он проработал 47 лет. Заслуженный работник атомной промышленности, неоднократно отмечался ведомственными наградами. Автор более 50 отчетов и разработок, заядлый рыбак и охотник. Со своей супругой он был знаком со школьной скамьи», - сообщает госкорпорация.

Добавим, в Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли «при выполнении задания государственного значения».

