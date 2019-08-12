О реакторе речь не шла. Эксперт-ядерщик рассказал о взрыве под Архангельском
Член общественного совета «Росатома» заявил, что источниками радиации в Архангельской области являются «некие иные ионизирующие источники».
Причиной взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа якобы стала детонация малогабаритного ядерного реактора, сообщили СМИ. В то же время глава «Росатома» Алексей Лихачев на прощании с погибшими в результате инцидента заявил, что они испытывали некое «новое специзделие». Жертвами трагедии стали пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в государственную корпорацию «Росатом»). Еще несколько человек пострадали.
Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН напомнил, что официально о взрыве ядерного реактора никто не говорил.
«О том, что взорвался реактор, "Росатом" никогда не сообщал. Он говорит о совершенно иных ионизирующих источниках, и что там происходит – лучше спрашивать у Росприроднадзора, МЧС и так далее. Во всяких фейках масса всяких чудовищных событий. Если это какое-то загрязнение или что-то с повышением радиационного фона – давайте спрашивать официальные органы. Они обязаны открыто об этом сообщать людям», - заявил он.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН заявил, что на полигоне, вероятнее всего, испытывали жидкостный ракетный двигатель.
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