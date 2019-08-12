О реакторе речь не шла. Эксперт-ядерщик рассказал о взрыве под Архангельском

Причиной взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа якобы стала детонация малогабаритного ядерного реактора, сообщили СМИ. В то же время глава «Росатома» Алексей Лихачев на прощании с погибшими в результате инцидента заявил, что они испытывали некое «новое специзделие». Жертвами трагедии стали пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в государственную корпорацию «Росатом»). Еще несколько человек пострадали.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН напомнил, что официально о взрыве ядерного реактора никто не говорил.