Херсонские власти сообщили о 17 погибших после разрушения Каховской ГЭС

Число погибших после затопления населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил в Telegram глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его данным, подтверждена гибель 12 жителей в Голой Пристани и 5 человек — в Алешках на левом берегу Днепра.

Алексеенко также предупредил, что в Голой Пристани нельзя пить воду из скважин. По его словам, анализы, взятые из всех девяти скважин показали, что по бактериологическим и химическим показателям вода опасна для здоровья.

Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища

Каховская ГЭС разрушилась 6 июня. Вода затопила населенные пункты как по левую сторону Днепра, которую контролируют российские войска, так и по правую, они находятся под контролем ВСУ. На левом берегу Херсонской области были эвакуированы свыше 7 тыс. человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда (МУС), они начали расследование причин разрушения Каховской ГЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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