Херсонские власти сообщили о 17 погибших после разрушения Каховской ГЭС

Число погибших после затопления населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил в Telegram глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его данным, подтверждена гибель 12 жителей в Голой Пристани и 5 человек — в Алешках на левом берегу Днепра.

Алексеенко также предупредил, что в Голой Пристани нельзя пить воду из скважин. По его словам, анализы, взятые из всех девяти скважин показали, что по бактериологическим и химическим показателям вода опасна для здоровья.