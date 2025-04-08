СМИ: Экс-королева красоты погибла во время землетрясения в Мьянме

Останки 28-летней Сили Ми нашли в городе Мандалай. По словам очевидцев, бывшая королева красоты стала спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась там, когда строение обрушилось под воздействием подземных толчков.

Ми стала первой победительницей конкурса в 2018 году и представляла Мьянму на конкурсе «Мисс Туризм Мира».

Количество погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

