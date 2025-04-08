СМИ: Экс-королева красоты погибла во время землетрясения в Мьянме
Первую обладательницу титула «Мисс Туризм Мьянма» нашли среди обломков 12-этажного дома, рухнувшего во время землетрясения 28 марта, сообщает Need To Know.
Останки 28-летней Сили Ми нашли в городе Мандалай. По словам очевидцев, бывшая королева красоты стала спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась там, когда строение обрушилось под воздействием подземных толчков.
Ми стала первой победительницей конкурса в 2018 году и представляла Мьянму на конкурсе «Мисс Туризм Мира».
Количество погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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