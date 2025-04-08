Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил о разочаровании Зеленским

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий сообщил, что глубоко разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны Киева. Политик указал, что беженцы из Украины получили большую поддержку от Варшавы, которая также помогла украинской армии.

Навроцкий считает, что Украина не относится по-партнерски.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не собирается отправлять войска на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии, этот вопрос закрыт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

