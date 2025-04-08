Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к договоренности

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне недовольны ситуацией, которая в настоящий момент наблюдается на Украине, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, США проводят встречи, как с российской, так и с украинской стороной, указав на возможный прогресс. При этом Трамп указал, что ему не нравятся «бомбардировки последней недели или около того». Он назвал это ужасным.

Ранее Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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