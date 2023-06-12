Зеленский: МУС начал расследование разрушения Каховской ГЭС

Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда (МУС), сообщил в обращении на сайте украинский лидер Владимир Зеленский.

Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища

По его словам, начато расследование разрушения Каховской ГЭС. Глава государства пообещал способствовать расследованию МУС. Отмечается, что все украинские правоохранители и прочие институты максимально вовлечены в эту работу.

Ранее стало известно, что соленость Черного моря вблизи Одессы упала почти в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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