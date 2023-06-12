Зеленский: МУС начал расследование разрушения Каховской ГЭС

По его словам, начато расследование разрушения Каховской ГЭС. Глава государства пообещал способствовать расследованию МУС. Отмечается, что все украинские правоохранители и прочие институты максимально вовлечены в эту работу.

Ранее стало известно, что соленость Черного моря вблизи Одессы упала почти в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

