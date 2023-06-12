Зеленский: МУС начал расследование разрушения Каховской ГЭС
12 июня 202304:32
Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда (МУС), сообщил в обращении на сайте украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, начато расследование разрушения Каховской ГЭС. Глава государства пообещал способствовать расследованию МУС. Отмечается, что все украинские правоохранители и прочие институты максимально вовлечены в эту работу.
Ранее стало известно, что соленость Черного моря вблизи Одессы упала почти в три раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru