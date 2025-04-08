Мизулина попросит проверить военный билет блогера Литвина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram, что попросит Генпрокуратуру России проверить информацию о военном билете блогера Михаила Литвина.

Она опубликовала обращения участников специальной военной операции, которые возмущены высказываниями Литвина и которые обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета блогером.

Об этом Литвин ранее сам заявил в одном из интервью.

Мизулина выразила надежду, что Генпрокуратура обратит внимание на обращения бойцов.

Ранее блогера Литвина отправили под арест на 13 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

