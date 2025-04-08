Мизулина попросит проверить военный билет блогера Литвина
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram, что попросит Генпрокуратуру России проверить информацию о военном билете блогера Михаила Литвина.
Она опубликовала обращения участников специальной военной операции, которые возмущены высказываниями Литвина и которые обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета блогером.
Об этом Литвин ранее сам заявил в одном из интервью.
Мизулина выразила надежду, что Генпрокуратура обратит внимание на обращения бойцов.
Ранее блогера Литвина отправили под арест на 13 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина попросит проверить военный билет блогера Литвина
- В Кремле рекомендовали задать суду вопрос об иске «Роснано» к Чубайсу
- СМИ: Кабели на Балтике могли быть повреждены в результате подкупа капитана
- Кобахидзе обвинил в продолжении конфликта вокруг Украины глубинное государство
- США продлили разрешение компаниям платить налоги в России
- ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
- Трамп анонсировал переговоры с Ираном
- Трамп обвинил ЕС в недобросовестной торговле с США
- Трамп рассказал о контактах США с Москвой и Киевом
- Volkswagen может начать выпускать военную технику для Rheinmetall
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru