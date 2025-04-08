На Украине заявили, что Ермака включили в переговоры с США, чтобы он подписал акт о капитуляции
Назначение Андрея Ермака на должность главы переговорной группы с американскими властями необходимо для подписания соглашения, равносильного капитуляции Киева, заявил в эфире Youtube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина бывший генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, Ермак может «подписать что угодно».
Ранее стало известно, что власти США могут поставить Киев перед ультиматумом. Речь идет о мире на условиях России, либо полном лишении разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru