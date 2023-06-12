Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища

Это случилось в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах. В районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, но размытие самих захоронений маловероятно.

На кладбище в Голопристанском муниципальном округе вероятность размытия очень мала.

Затопившим низовья Днепра наводнением из-за разрушения Каховской ГЭС смыло опасные отходы, удобрения, мусор и, возможно, даже нефтепродукты, что опасно для экосистемы, рассказал «Радиоточке НСН» гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

