Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища
В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС затопило три кладбища, однако вероятность размытия могил мала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу врио губернатора региона Владимира Сальдо.
Это случилось в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах. В районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, но размытие самих захоронений маловероятно.
На кладбище в Голопристанском муниципальном округе вероятность размытия очень мала.
Затопившим низовья Днепра наводнением из-за разрушения Каховской ГЭС смыло опасные отходы, удобрения, мусор и, возможно, даже нефтепродукты, что опасно для экосистемы, рассказал «Радиоточке НСН» гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
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