Названы условия для получения пенсии в 2025 году
В 2025 году для назначения страховой пенсии в России требуется соблюдение условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.
Речь идет о достижении установленного возраста для выхода на заслуженный отдых по старости, наличии не менее 15 лет страхового стажа и наличии минимум 30 пенсионных коэффициентов.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году -145,69 руб., а фиксированная выплата к страховой пенсии - 8 907,70 руб.
Ранее стало известно, что россияне могут получить срочную пенсионную выплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru