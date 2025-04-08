Названы условия для получения пенсии в 2025 году

В 2025 году для назначения страховой пенсии в России требуется соблюдение условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

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Речь идет о достижении установленного возраста для выхода на заслуженный отдых по старости, наличии не менее 15 лет страхового стажа и наличии минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году -145,69 руб., а фиксированная выплата к страховой пенсии - 8 907,70 руб.

Ранее стало известно, что россияне могут получить срочную пенсионную выплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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