Отголоски Мьянмы? Мощное землетрясение произошло в Индонезии
8 апреля 202504:01
В Индонезии произошло мощное землетрясение, сообщают «Известия» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Его магнитудой составила 5,8. Подземные толчки зарегистрированы на расстоянии 65 км от населенного пункта Синабанг.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Тем временем, количество погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru