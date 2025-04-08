Отголоски Мьянмы? Мощное землетрясение произошло в Индонезии

В Индонезии произошло мощное землетрясение, сообщают «Известия» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Его магнитудой составила 5,8. Подземные толчки зарегистрированы на расстоянии 65 км от населенного пункта Синабанг.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Тем временем, количество погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндонезия

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