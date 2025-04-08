Рекорд Овечкина может быть побит в 2034 году
Национальная хоккейная лига опубликовала в соцсети Х прогноз, согласно которому, рекорд российского хоккеиста, играющего за «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет побит в сезоне-2034/35.
В качестве фаворита называется капитан «Торонто Мейпл Лифс» 27-летний Остон Мэттьюс, на счету которого 398 шайб в 623 играх. В сезоне-2034/35 спортсмену будет 37 лет.
Единственным претендентом на обновление рекорда Овечкина среди россиян стал 31-летний Никита Кучеров (353 шайбы) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он может превзойти рекорд в сезоне-2039/40.
6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках» и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После этого лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил специальную версию хита «18 мне уже», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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