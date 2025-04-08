В Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить предстоящее в июле повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что по решению кабмина РФ летом тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6%. По словам депутата, введение дифтарифов на электроэнергию привело к «драконовскому росту» платежей. Прежде всего, от этого страдают регионы с низкой газификацией.
Миронов указал, что зимой начался массовый поток жалоб, когда людям стали приходить счета на 30-50 тысяч рублей в месяц. Парламентарий со ссылкой на экспертов отметил, что если искоренить коррупцию в ЖКХ, тарифы можно не повышать 3-5 лет.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что тарифы ЖКХ проиндексируют в июле в среднем на 11,9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru