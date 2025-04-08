В Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию

Он напомнил, что по решению кабмина РФ летом тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6%. По словам депутата, введение дифтарифов на электроэнергию привело к «драконовскому росту» платежей. Прежде всего, от этого страдают регионы с низкой газификацией.

Миронов указал, что зимой начался массовый поток жалоб, когда людям стали приходить счета на 30-50 тысяч рублей в месяц. Парламентарий со ссылкой на экспертов отметил, что если искоренить коррупцию в ЖКХ, тарифы можно не повышать 3-5 лет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что тарифы ЖКХ проиндексируют в июле в среднем на 11,9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

