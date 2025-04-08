В России может появиться памятная монета с изображением «Орешника»

Депутат предложил это сделать в преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма. В документе сказано, что связь современного вооружения с годовщиной Победы обусловлена развитием военной науки, продолжением дела советского народа в области стратегической обороны страны.

Парламентарий считает, что обращение таких памятных монет позитивно сказывается на популяризации достижений в области военной техники в обществе, и может повысить интерес россиян к военно-техническому прогрессу, а также оказать положительное влияние на формирование традиционно-нравственных ценностей у населения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боеголовки российские ракетные системы «Орешник» выдерживают температуру равную температуре Солнца. По его словам, подобные системы пытались сделать и 40 лет назад, однако не было соответствующих материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

